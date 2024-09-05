Евакуаційні потяги з Покровська більше не відправлятимуться

З прифронтового Покровська на Донеччині більше не курсуватимуть евакуаційні потяги через ускладнення безпекової ситуації.

Про це повідомили Мирноградська міська військова адміністрація і голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Від 5 вересня початковою станцією відправлення евакуаційних потягів буде станція Павлоград у Дніпропетровській області.

Відстань між Покровськом і Павлоградом — понад 100 кілометрів.

Покровськ — прифронтове місто у Донецькій області. Цей район протягом останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту. Там відбувається найбільше боїв.

Місцева влада закликала місцеве населення до термінової евакуації, оскільки ворог наближається до міста. Раніше у Покровську та сусідніх населених пунктах оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми.

Евакуацію потягами з Покровська на Донеччині проводили щоденно. З 18 квітня поїзд відвозив людей до Житомирщини, а до цього — до Черкащини.