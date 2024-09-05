Чоловік, який стріляв по військових у Луцьку, отримав підозру

Чоловіку, який стріляв із рушниці у військових територіального центру комплектування у Луцьку, правоохоронці повідомили про підозру. Фігуранта звинувачують у замаху на вбивство військовослужбовця при виконанні обовʼязків.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство зʼясувало, що 27 серпня підозрюваний мав при собі мисливську зброю та патрони. Він вистрілив у напрямку військовослужбовця, який охороняв приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) в Луцьку. Пізніше він вистрілив ще пʼять разів, цілячись у режимний об’єкт. Військові відкрили вогонь у відповідь — чоловік утік з місця події. Внаслідок інциденту один із військових був поранений, його госпіталізували — зараз стан стабільний.

Правоохоронці затримали фігуранта справи 4 вересня та вилучили у нього зброю, з якої він, ймовірно, стріляв. Наразі триває слідство — прокурори скерували до суду клопотання, щоб обрати підозрюваному запобіжний захід. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.