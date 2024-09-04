У Луцьку затримали чоловіка, який тиждень тому обстріляв військових

Волинські поліцейські затримали чоловіка, який наприкінці серпня стріляв з рушниці по військових у Луцьку.

Про це повідомила поліція області.

Інцидент стався вночі, 27 серпня. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного обʼєкта на посту. Місцеві медіа писали, що мова про працівників ТЦК.

Внаслідок стрілянини один військовий отримав поранення і потрапив до лікарні. Після стрілянини нападник втік.

Стрілка затримали 4 вересня за підтримки спецпризначенців поліції КОРД. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на експертизу. Мотиви злочину встановлюють.

За фактом посягання на життя військовослужбовця триває розслідування за ст. 348 Кримінального кодексу України.