Паралімпіада — 2024. Україна здобула чотири золота в сьомий день Ігор

Україна в сьомий день Паралімпійських ігор завоювала ще сім медалей й посіла сьоме місце в загальному заліку за якістю медалей.

Золоті медалі Україні сьогодні принесли:

Ярослав Денисенко (плавання, 100 м вільним стилем, клас S12 );

); Андрій Трусов (плавання, 50 м вільним стилем, клас S7 );

); збірна з плавання у складі Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Анни Стеценко та Ярослава Денисенка (змішана естафеті 4 по 100 м вільним стилем);

Анастасія Москаленко (штовхання ядра, клас F32 ).

Максим Веракса та Ярослав Денисенко

Також за сьогодні в України додалось ще три срібла. Їх вибороли: Максим Веракса (плавання, 100 м вільним стилем, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 100 м вільним стилем, клас S12) та Марія Шпатківська (штовхання ядра, клас F46).

Марія Шпатківська

Всього з початку Ігор в України вже 52 нагороди: 13 золотих медалей, 18 срібних та 21 бронзова.