Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді — призером став плавець Ярослав Денисенко

Україна здобула одразу дві медалі на змаганнях Паралімпіади-2024 з плавання, а саме — на 100-метрівці вільним стилем у класі S12. Заплив виграв Ярослав Денисенко, срібло в Максима Веракси.

Про це йдеться на сайті змагань.

Денисенко проплив дистанцію з результатом 53,11 секунди, а Веракса — 53,64 секунди. Цікаво, що саме Веракса встановив світовий та паралімпійський рекорди в цій дисципліні.

На третьому місці опинився представник Азербайджану Раман Салей із результатом 53,65 секунди.

Третій українець, який брав участь у запливі, Ілля Яременко фінішував на сьомій позиції з результатом 54,63 секунди.

Від початку Ігор Україна виборола вже 49 медалей: 10 золотих, 18 срібних та 21 бронзову.