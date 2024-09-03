Reuters: США близькі до домовленості про ракети великої дальності JASSM для України

США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини Росії. Однак Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки США розвʼязують технічні питання.

Про це заявили агентству Reuters американські чиновники.

Очікується, що про включення ракет класу «повітря — земля» (JASSM) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені, повідомили три джерела, хоча остаточне рішення ще не ухвалене.

Надсилання JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт війни, оскільки більша частина Росії опиниться в зоні досяжності.

Військові аналітики припускають, що впровадження JASSM, які є малопомітними й здатні вражати далі за більшість інших ракет з нинішнього арсеналу України, може відсунути російські плацдарми й склади постачання на сотні кілометрів назад.

Це серйозно ускладнило б здатність Росії підтримувати свої наступальні операції і потенційно надало б Україні стратегічну перевагу.

Ракети, запущені з північного кордону України з Росією, зможуть досягти російських міст Воронеж і Брянськ. На півдні ці ракети можуть досягти аеродромів або військово-морських обʼєктів в Криму.