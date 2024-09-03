Парламент підтримав звільнення від мобілізації українців віком до 25 років

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт № 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Проєкт підтримали 295 депутатів.

Цей законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус «обмежено придатних».

А тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.

Чому це важливо

В Україні зараз не підлягають мобілізації призовники. Це чоловіки від 18 до 25 років, які не служили в армії, не мають військового досвіду, а також не проходили військову кафедру.

Однак під час постановки на військовий облік деякі чоловіки за станом здоровʼя отримували статус «непридатних у мирний час, але обмежено придатних у військовий». Таких чоловіків переводили з категорії «призовники» в категорію «військовозобовʼязані». Тому під час воєнного стану вони почали підпадати під мобілізацію, навіть якщо їм ще не виповнилося 25 років.