У лікарні помер фельдшер, який постраждав від російського обстрілу Харкова

Посеред дня 1 вересня російські окупанти завдали по Харкову десяток ударів. Постраждали понад 40 людей, один з них — фельдшер швидкої та пʼятикурсник медуніверситету Євген Юрко — помер у лікарні.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Стан 21-річного фельдшера після російського обстрілу був важкий, лікарі намагалися врятувати його життя.

Армія Росії вдарила по Харкову балістичними ракетами «Іскандер-М» та зенітними ракетами С-300. Росіяни поцілили по трьох локаціях — Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі та біля Гідропарку в Київському районі. По Палацу спорту вдарили чотири рази.

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Пошкоджені також відділення «Нової пошти», магазини, газогін, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.