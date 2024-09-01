Росіяни завдали 10 ударів по Харкову. Десятки людей постраждали, серед них — медики

Вдень 1 вересня Росія завдала по Харкову 10 ударів. Більш як 20 людей постраждали.

Про це пишуть голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Станом на 14:42 відомо про 29 постраждалих. Поранення отримали двоє медиків, один лікар у важкому стані. Також серед постраждалих двоє дітей.

Терехов писав, що під ударом були два райони — Салтівський та Немишлянський. Синєгубов пізніше уточнив, що удари прийшлись по трьох локаціях: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, поблизу Гідропарку в Київському районі.

Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі. Також пошкоджено газогін, є загоряння. На місці працюють усі відповідні служби. Крім того, росіяни зруйнували харківський Палац спорту. По ньому били аж чотири рази, зазначили в Національному олімпійському комітеті України.

Росіяни били по місту ракетами, але поки невідомо, якого типу.

Станом на 15:30 постраждалих у Харкові вже 41, повідомив Синєгубов. Серед них — пʼятеро дітей.