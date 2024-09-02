Фінляндія хоче заборонити росіянам купувати нерухомість у країні

Фінляндія хоче заборонити росіянам купувати нерухомість в країні через загрозу для національноої безпеки. Відповідний законопроєкт планують подати в парламент до кінця року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на міністра оборони Фінляндії Антті Хакканен, який запопонував таку ідею.

«Це ґрунтується на загарбницькій війні, яку веде Росія, і оцінці, зробленій щодо неї», — аргументував ініціативу Хакканен.

У документі не називатимуть чітко державу, проте закон поширюватиметься на громадян країн, батьківщина яких «порушила територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави і може загрожувати безпеці Фінляндії». Заборона також стосуватиметься юридичних осіб, які «проживають на території такої держави або які належать чи перебувають під впливом громадянина чи організації такої держави».

Уряд Фінляндії також розгляне «більш ефективну» експропріацію та нагляд за активами, «які мають вирішальне значення для безпеки суспільства та забезпечення постачання».

Фінляндія, яка приєдналася до НАТО у квітні минулого року, вже дозволяє державі втручатися з міркувань національної безпеки в операції з нерухомістю до того, як вони відбудуться. Протягом багатьох років Фінляндію непокоїли підозрілі обʼєкти — деякі з них мали укріплення з вертолітними майданчиками, збиткові готелі, власники яких були повʼязані з Росією. Також йдеться і про купівлю нерухомості поблизу критичної інфраструктури.

У червні цього року премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив в інтервʼю Bloomberg News, що такі обʼєкти «можуть використати для завдання шкоди або, можливо, як плацдарм у зв’язку з більшою операцією».

Такі дії влади Фінляндії щодо власної національної безпеки не є поодинокими. У липні цього року парламент країни ухвалив закон, який дозволяє прикордонникам повертати до Росії шукачів притулку. Так країна бореться зі спробою Кремля підірвати національну безпеку країни шляхом міграції вздовж 1300-кілометрового кордону між країнами. Серед держав НАТО це найдовший сухопутний кордон з Росією.

Що відбувається на російсько-фінському кордоні

Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що Росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

У листопаді 2023 року прикордонники стали повідомляти, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів. 15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти на кордоні з Росією.

У квітні 2024 року Фінляндія безстроково продовжила закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією.