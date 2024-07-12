Парламент Фінляндії дозволив прикордонникам повертати в Росію шукачів притулку

Парламент Фінляндії проголосував за закон, який дозволяє прикордонникам повертати до Росії шукачів притулку.

Про це пише Yle.

Тепер фінські прикордонники не повинні приймати всі заяви від шукачів притулку на східному кордоні та можуть прямо на кордоні відмовляти людям, які прибувають із Росії. Однак винятки передбачені для дітей та людей з інвалідністю. Якщо ж це людина, яку переслідують у РФ, то вона мусить мати докази цього.

Закон набуває чинності, але не застосовується автоматично. До того ж він буде тимчасовий — діятиме рік. Його назвали «превентивним законом».

Премʼєр-міністр країни Петтері Орпо наголосив, що закон не суперечить Конституції, його двічі підтримував комітет конституційного права, і з ним також ознайомилася Європейська комісія.

«З кінця минулого року ми побачили, що Росія використовує мігрантів як інструмент гібридного впливу проти нашої безпеки, наших кордонів. Ми рішуче взялися шукати рішення», — додав Орпо.

Що відбувається на російсько-фінському кордоні

Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що Росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

У листопаді 2023 року прикордонники стали повідомляти, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів. 15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти на кордоні з росією.