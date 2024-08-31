Авіаудари по Харкову. Кількість постраждалих зросла — що відомо зараз

Військові Збройних сил Росії 30 серпня обстріляли пʼять локацій в Індустріальному і Слобідському районах та в центрі Харкова. Загинули шестеро людей, кількість постраждалих зросла до 97.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Станом на ранок 31 серпня відомо про 97 постраждалих людей, серед яких 22 дитини. У пʼяти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини — важкий. За уточненими даними правоохоронців, загинули шестеро людей — це чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років і жінка, дані якої ще встановлюють.

Telegram / Олег Синєгубов

Окупанти били ФАБ-500 — це 500-кілограмова авіаційна бомба з фугасною боєголовкою. Одна з них влучила в багатоповерхівку. Загалом пошкоджені 82 багатоквартирні та 11 приватних будинків, три адмінбудівлі, два заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, два складських приміщення, 10 гаражів, одне приміщення підприємства.

В Індустріальному районі було пряме влучання авіаційного боєприпасу в 12-поверхівку, а в Немишлянському — у місцевий парк. Наслідки обстрілу також є в Слобідському і Київському районах Харкова.

За попередньою інформацією від Офісу генерального прокурора, російські війська випустили по Харкову авіаційні бомби з населеного пункту Дубове Бєлгородської області РФ з літаків Су-34.

Харківська обласна прокуратура веде досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).