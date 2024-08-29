Підозрювані, через яких скасували концерти Тейлор Свіфт у Відні, хотіли вбити «десятки тисяч» фанатів

Під час концертів американської співачки Тейлор Свіфт у Відні (Австрія), які скасували через загрозу теракту, підозрювані прихильники «Ісламської держави» планували вбити «десятки тисяч» шанувальників.

Про це повідомляє з Politico посиланням на слова заступника Центрального розвідувального управління США Девіда Коена під час щорічного саміту з питань розвідки та національної безпеки, який відбувся цього тижня в Меріленді.

«Австрійці змогли здійснити арешти, тому що агентство і наші партнери в розвідувальному співтоваристві надали їм інформацію про те, що планує зробити це угруповання, повʼязане з ІДІЛ», — додав він.

Скасовані концерти Тейлор Свіфт у Відні

7 серпня у Відні скасували три концерти Тейлор Свіфт через загрозу теракту. Повідомлялося, що австрійська влада отримала інформацію про загрозу від американської розвідки. Співачка мала виступити у Відні 8, 9 і 10 серпня на стадіоні «Ернст Хаппель». Сама Свіфт виїхала з Австрії і скасування шоу ніяк не коментувала.

У день скасування концерту за ймовірну змову затримали двох австрійських юнаків віком 17 і 15 років. За словами міністра внутрішніх справ Австрії Герхарда Карнера, 17-річний хлопець отримав роботу в компанії, яка мала надавати послуги на стадіоні під час концертів Тейлор Свіфт у Відні.

9 серпня у Відні затримали 18-річного громадянина Іраку. Слідство встановило, що 6 серпня іранець «присягнув на вірність» керівництву терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ). Однак досі достеменно невідомо, чи повʼязаний він із підготовкою теракту.

Головний підозрюваний — 19-річний хлопець — також присягнув на вірність ІДІЛ. Його затримали напередодні. Керівник служби громадської безпеки Франц Руф заявив, що в підозрюваного знайшли хімічні речовини (які саме — не уточнили), вибухівку, дроти для детонаторів, мачете та 21 тисячу фальшивих євро. Також відомо, що 19-річний хлопець звільнився з роботи менш ніж за два тижні до запланованого теракту, заявивши, що в нього «великі плани». Газета Kurier з посиланням на джерела повідомляла, що раніше він працював у металообробній компанії й досяг успіхів у створенні бомби. Як повідомляє видання Der Standart, у затриманого під час обшуку знайшли відео, де він зізнається в планах. На відеозапису — молодий бородатий чоловік з мачете, а на його футболці напис «ІДІЛ».