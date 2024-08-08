У Відні через загрозу теракту скасували три концерти Тейлор Свіфт

У Відні три концерти американської співачки Тейлор Свіфт скасували через загрозу теракту. Поліція затримала двох підозрюваних — це хлопці віком 17 і 19 років.

Про це пишуть BBC і CNN.

За даними поліції, один із затриманих — 19-річний громадянин Австрії. На початку цього липня він «присягнув на вірність» керівництву терористичної організації «Ісламська держава». Його затримали в Терниці, за 75 кілометрів на північний захід від Відня. Під час затримання в нього знайшли хімічні речовини (які саме — не уточнюють).

Другого 17-річного підозрюваного затримали у Відні. Поліція називає хлопців спільниками.

Організатор концертів Barracuda Music після цього заявив, що «не мав іншого вибору, окрім як скасувати три заплановані шоу заради безпеки всіх». Гроші за квитки на шоу повернуть у наступні 10 робочих днів.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що скасування концертів Свіфт розчарує усіх її шанувальників, однак ситуація була «дуже серйозною». Співачка мала виступити у Відні 8, 9 і 10 серпня на стадіоні «Ернст Хаппель».