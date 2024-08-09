У Відні затримали ще одного підлітка, підозрюваного в підготовці теракту на концерті Тейлор Свіфт

У Відні затримали 18-річного громадянина Іраку в межах розслідування підготовки теракту на концерті американської співачки Тейлор Свіфт, який мав пройти в австрійській столиці.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, передає Reuters.

Очільник австрійського МВС заявив, що 18-річний іракець з кола головного підозрюваного — 19-річного громадянина Австрії північномакедонського походження.

До того ж 6 серпня підозрюваний іракець «присягнув на вірність» керівництву терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ). Однак досі достеменно невідомо, чи повʼязаний він із підготовкою теракту, каже Карнер.

Головний підозрюваний — 19-річний хлопець — також присягнув на вірність ІДІЛ. Його затримали напередодні в Терниці, за 75 кілометрів на північний захід від Відня. Керівник служби громадської безпеки Франц Руф заявив, що в підозрюваного знайшли хімічні речовини (які саме — не уточнили), вибухівку, дроти для детонаторів, мачете та 21 тисячу фальшивих євро. Також відомо, що 19-річний хлопець звільнився з роботи менш ніж за два тижні до запланованого теракту, заявивши, що в нього «великі плани». Газета Kurier з посиланням на джерела повідомляла, що раніше він працював у металообробній компанії у своєму рідному місті Терниці й досяг успіхів у створенні бомби. Як повідомляє видання Der Standart, у затриманого під час обшуку знайшли відео, де він зізнається в планах. На відеозапису — молодий бородатий чоловік з мачете, а на його футболці напис «ІДІЛ».

19-річний підозрюваний у підготовці теракту на концерті Тейлор Свіфт. Roland Schlager / APA / AFP / Scanpix / LETA

У середу за ймовірну змову затримали ще двох австрійських юнаків віком 17 і 15 років. За словами Карнера, 17-річний хлопець отримав роботу в компанії, яка мала надавати послуги на стадіоні під час концертів Тейлор Свіфт у Відні. Свідчення давати він відмовляється. А 15-річного підлітка продовжує інтенсивно допитувати поліція, додав Карнер.