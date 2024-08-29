Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про перезавантаження митниці

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував проголосувати за законопроєкт № 6490-д про перезавантаження митниці в цілому.

Про це повідомили голова Комітету Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк.

За — одноголосно. До другого читання внесли пропозиції та поправки, що мають удосконалити правові засади проходження служби в митних органах.

Законопроєкт передбачає прозорий конкурс на голову Державної митної служби і його політичну незалежність. Також пропонують ввести перевірки на доброчесність і моніторинг способу життя та можливість опитувати посадовців митниці із застосуванням поліграфа.

Крім того, законопроєкт передбачає незалежний аудит митних органів і вимоги до прийняття на службу. Протягом року після обрання нового керівника відбудеться переатестація всіх працівників митниці, зокрема з питання доброчесності. Неуспішне проходження переатестації означатиме звільнення такого працівника. Також митникам мають підвищити оплату праці.

Якщо Верховна Рада ухвалить закон, то Україна виконає одразу три структурні маяки від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США. Це розблокує $6 мільярдів допомоги для України.