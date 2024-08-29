Україна вразила нафтобазу «Атлас» у Ростовській області Росії

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі «Атлас» у Ростовській області РФ у ніч на 28 серпня. Там виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту — для ліквідації залучали пожежні потяги.

Це була спільна операція Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій, про що ще вчора повідомляли джерела «Бабеля».

«Атлас» спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для Збройних сил Росії. Російські медіа в серпні 2020 року писали, що на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ іРосрезерву в рамках навчань «Кавказ-202о».

Також Україна атакувала нафтобазу «Зеніт» в Кіровській області — це за понад 1 400 км від кордону, і польовий артилерійський склад угруповання російських військ «Захід» у Воронезькій області РФ. Детальна інформація щодо наслідків зараз уточнюється.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії проти України», — зазначили в Генштабі.