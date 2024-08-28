Джерела «Бабеля»: Українські дрони атакували нафтобазу в Росії

Ударні дрони українського виробництва атакували російську нафтобазу «Атлас» у Ростовській області РФ. Це була спільна операція Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій, повідомили джерела «Бабеля» в ГУР. Зараз там триває пожежа. Детальні результати операції уточнюють.

Нафтобаза «Атлас» управління Федеральної агенції державних резервів РФ розташована в районі населеного пункту Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Вона є частиною російського військово-промислового комплексу та бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

«Атлас» спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для Збройних сил Росії. Російські медіа в серпні 2020 року писали, що на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ та Росрезерву в рамках навчань «Кавказ-202о».