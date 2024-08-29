Засновника Telegram Дурова звільнили під заставу і заборонили виїжджати з Франції

Засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти в Парижі під заставу в €5 мільйонів. Йому заборонили виїжджати з Франції, двічі на тиждень він має відмічатися в поліції.

Про це пише Reuters.

Прокурорка Парижа Лор Беккуо заявила, що суддя визнав наявність підстав для офіційного розслідування проти Дурова за всіма звинуваченнями, за якими його затримали 24 серпня. Серед них — управління платформою, на якій ведеться протиправна діяльність, відмова надавати інформацію за запитом влади, співучасть у відмиванні грошей, скоєнні сексуальних злочинів щодо дітей, незаконному обігу наркотиків і шахрайстві.

Перебування під слідством у Франції не означає визнання провини і необов’язково призводить до суду. Це вказує на те, що є достатньо доказів для продовження розслідування — і цей процес може тривати роками, перш ніж справу передадуть до суду або закриють.