CNN: Фото європейських інфлюенсерів використовували для просування протрампівської пропаганди в Х

В соцмережі X діє низка фейкових акаунтів, які видають себе за молодих американок і публікують протрампівський контент. Однак фото цих «американок» крадені у справжніх інфлюенсерок з Європи або створені штучним інтелектом.

Про це йдеться в розслідуванні CNN та Центру інформаційно стійкості (CIR).

Журналісти виявили 56 профілів в X, які мають тисячі підписників і, ймовірно, є частиною скоординованої кампанії з просування протрампівського контенту.

Аналіз цих акаунтів свідчить про шаблонну неавтентичну поведінку: вони використовують викрадені фотографії, які редагують, щоб додати гасла кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа і MAGA на предмети одягу, використовують ті самі хештеги та подібні пости, які часто містять помилки в англійській мові (потенційна ознака іноземного втручання).

Їхні дописи вихваляють Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Дж. Д. Венса та намагаються дискредитувати членів Демократичної партії. Вони публікують повідомлення про розбіжності в політиці США, намагаючись використати існуючу напруженість, коментуючи такі теми, як права ЛГБТК+ та надсилання допомоги Україні. У деяких випадках вони поширюють неправду та теорії змови, зокрема навколо COVID-19.

Багато облікових записів у мережі з’явилися у 2024 році, а деякі — лише цього місяця. Принаймні 15 облікових записів мають синю галочку.

CNN ідентифікував 17 справжніх жінок, чиї фото вкрали і використали на фейкових акаунт. Деякі з них розповіли, що їх фото не вперше вже використовують фейкові акаунти, а боротьба з цим зазвичай невдала — платформи заявляють, що не мають достатньо доказів для підтвердження фейковості.

Канал звернувся до X щодо цих облікових записів, але не отримав відповіді. Однак за останні 24 години перед публікацією X видалив більшість облікових записів.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс вже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.