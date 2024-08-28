Україна домовилась про реструктуризацію боргу майже з усіма власниками єврооблігацій

Більшість кредиторів України погодилась на реструктуризацію боргу, підготовлену Мінфіном та Комітетом власників єврооблігацій.
Про це повідомили Мінфін та премʼєр Денис Шмигаль.
Мова про понад 97% власників українських єврооблігацій загальною вартістю $20,47 мільярда.
Реструктуризація передбачає:
- номінальне зниження вартості держборгу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш ніж на $8,5 мільярда;
- зменшення боргових платежів на $11,4 мільярда протягом періоду дії програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на $22,75 мільярда до 2033 року (скорочення на понад 75%);
- збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на чотири роки (додатково до дворічного збільшення терміну обігу у 2022 році).
Ця угода зменшить обсяг боргу України до сталого рівня, дозволить дотримуватись цілей програми МВФ та відповідати очікуванням Групи кредиторів України, кажуть у Мінфіні.
Після отримання позитивних результатів голосування, яке почалось 9 серпня та завершилось 27 серпня, процес реструктуризації переходить до фінального етапу — до фази розрахунків. Очікується, що проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.
- У серпні 2022 року власники єврооблігацій погодились на дворічне відтермінування виплат і строків погашення за ними. Україна досягла такої домовленості щодо майже 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу. Більшість кредиторів України призупинила зобовʼязання по виплаті до 2027 року.
- У жовтні 2023 року Reuters повідомив, що Україна обговорює з іноземними власниками облігацій плани реструктуризації боргу в обсязі $20 мільярдів і можливість залучення нового фінансування.
- У травні The Wall Street Journal написала, що іноземні кредитори України хочуть відновлення виплат за держборгом вже у 2025 році, але в червні кредитори відмовились від реструктуризації.