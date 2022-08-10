Інвестори зовнішнього боргу України погодились відтермінувати виплати. Це допоможе легше пройти опалювальний сезон

Власники єврооблігацій погодились на дворічне відтермінування виплат і строків погашення за ними. Україна досягла такої домовленості щодо майже 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Також інвестори в зовнішній борг України погодилися на можливу пролонгацію рішення ще на один рік.

«Україна заощадить на виплатах майже $6 мільярдів. Ці кошти допоможуть нам зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість української економіки та збільшити міць нашої армії», — написав глава уряду Денис Шмигаль.

За його словами, власники цінних паперів державних «Укренерго» й «Укравтодору» так само пристали на пропозицію щодо відтермінування.

«Це дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими терористами інфраструктуру», — наголосив премʼєр-міністр.