Кредитори відмовилися реструктурувати держборг України. Мінфін сподівається досягти домовленості в найближчі тижні

Україна не змогла досягти згоди з власниками облігацій щодо реструктуризації близько $20 мільярдів міжнародного боргу під час офіційних переговорів.

Про це йдеться в заяві України, опублікованій на Лондонській фондовій біржі.

З 3 по 14 червня Україна проводила закриті зустрічі з представниками Комітету власників єврооблігацій, до складу якого входять великі інституційні та інші довгострокові інвестори, які володіють близько 20 % єврооблігацій України.

На зустрічах обговорювали умови реструктуризації 13 серій єврооблігацій України, що має відбутись до 1 серпня 2024 року, щоб зберегти доступ до міжнародних ринків, одночасно задовольняючи вимоги Міжнародного валютного фонду щодо реструктуризації.

Проте пропозиція уряду та зустрічна пропозиція власників облігацій щодо реструктуризації мали великі розбіжності.

Україна пропонувала обміняти всі 13 серій єврооблігацій або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти, або лише на серію простих облігацій.

Власники облігацій заявили, що пропозиція українського уряду вимагала списання боргу, яке «суттєво перевищувало очікування ринку», пише Reuters. Також вони вважають, що ця пропозиція «завдає суттєвої шкоди майбутній інвесторській базі України та основній меті повернення доступу до ринків капіталу за першої можливості».

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати свою оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції.

За його словами, пропозиції власників єврооблігацій мають відображати більш значне зменшення боргу відповідно до параметрів МВФ і поточної макрофінансової ситуації в Україні.

«Ми продовжимо продуктивні переговори з інвесторами задля врегулювання всіх наявних розбіжностей. Ми впевнені, що угоди про реструктуризацію може бути досягнуто в найближчі тижні, до закінчення чинної відстрочки платежів», — додав він.