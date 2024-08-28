Обстріл хімічного заводу в Сумах із витоком аміаку. Пʼятьом командувачам армії РФ повідомили про підозру

Українські правоохоронці ідентифікували й повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни двом генералам і трьом полковникам західного військового округу Збройних сил РФ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, 21 березня 2022 року російські військові з реактивної артилерії цілеспрямовано обстріляли аміачне відділення цеху хімічного заводу «Сумихімпром» в українському місті Суми, попри те що обʼєкт перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права. На підставі зібраних доказів правоохоронці встановили, що підозрювані спланували цю операцію і віддавали злочинні накази.

Через російську атаку відбувся витік з випаровуванням 67 тонн аміаку в повітря. Державі заподіяли збитків на понад 10 мільйонів гривень.

Поруч із підприємством не було жодного військового обʼєкта. Російські військові намагалися у такий спосіб залякати мирне українське населення.

РФ спробувала приховати свою причетність до цього злочину. Офіційний представник Генштабу ЗС РФ заявив про те, що українські військові нібито замінували сховища з аміаком і хлором, щоб отруїти ворога, якщо той увійде в місто.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Зараз вирішують питання оголошення російських військовослужбовців у розшук. Крім того, у рамках слідства встановлюють російських військових, які виконували злочинні накази.