У Сумах на хімічному заводі стався витік аміаку. Зона ураження — 2,5 кілометра

У Сумах на заводі «Сумихімпром» стався витік аміаку. Зона ураження становить 2,5 кілометра.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
За його словами, загрози для самого міста немає, оскільки вітер дме в інший бік. Під загрозою опинилося село Новоселиця.
Аміак — безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.
Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:
- виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
- якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
- в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
- якщо чуєте запах аміаку — дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).
Перша допомога при отруєнні аміаком:
- виведіть ураженого на свіже повітря;
- дайте йому теплого молока з харчовою содою;
- одягти ватно-марлеву повʼязку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
- при потраплянні в очі — промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
- при ураженні шкіри — обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.