Politico: Франція розшукує брата гендиректора Telegram Павла Дурова Миколу

У Франції видали ордер на арешт брата генерального директора Telegram Павла Дурова Миколи, який є співзасновником месенджера.
Про це пише Politico, яке ознайомилося з французьким адміністративним документом.
Там йдеться, що французьке розслідування щодо Telegram почалося ще кілька місяців тому. Це стосується відмови Telegram співпрацювати з розслідуванням французької поліції у справах про сексуальне насильство над дітьми.
Ордери на Павла та Миколу Дурових видали 25 березня за звинуваченнями, серед яких «співучасть у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи».
У документі наводять аргумент, який пояснює ордери на арешт братів Дурових, — платформу використовують «численні злочинні групи». Однак доказів того, що хтось із братів був безпосередньо залучений до будь-яких злочинів, немає.
Де зараз перебуває Микола Дуров — невідомо.
Справа Дурова
Увечері 24 серпня французькі медіа повідомили про затримання засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорту після того, як він прилетів туди з Азербайджану приватним літаком. У Франції Дурова оголосили в розшук лише за кілька хвилин до прибуття. Громадянство цієї країни він отримав у 2021 році. Однак останнім часом жив переважно в Обʼєднаних Арабських Еміратах.
Telegram опублікував заяву про затримання свого засновника Павла Дурова. У ній стверджується, що месенджер дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги, а самому Дурову «немає чого приховувати».
26 серпня французька прокуратура офіційно підтвердила затримання Павла Дурова. Його підозрюють у 12 злочинах.