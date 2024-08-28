Politico: Франція розшукує брата гендиректора Telegram Павла Дурова Миколу

У Франції видали ордер на арешт брата генерального директора Telegram Павла Дурова Миколи, який є співзасновником месенджера.

Про це пише Politico, яке ознайомилося з французьким адміністративним документом.

Там йдеться, що французьке розслідування щодо Telegram почалося ще кілька місяців тому. Це стосується відмови Telegram співпрацювати з розслідуванням французької поліції у справах про сексуальне насильство над дітьми.

Ордери на Павла та Миколу Дурових видали 25 березня за звинуваченнями, серед яких «співучасть у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи».

У документі наводять аргумент, який пояснює ордери на арешт братів Дурових, — платформу використовують «численні злочинні групи». Однак доказів того, що хтось із братів був безпосередньо залучений до будь-яких злочинів, немає.

Де зараз перебуває Микола Дуров — невідомо.

Справа Дурова

Увечері 24 серпня французькі медіа повідомили про затримання засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорту після того, як він прилетів туди з Азербайджану приватним літаком. У Франції Дурова оголосили в розшук лише за кілька хвилин до прибуття. Громадянство цієї країни він отримав у 2021 році. Однак останнім часом жив переважно в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Telegram опублікував заяву про затримання свого засновника Павла Дурова. У ній стверджується, що месенджер дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги, а самому Дурову «немає чого приховувати».

26 серпня французька прокуратура офіційно підтвердила затримання Павла Дурова. Його підозрюють у 12 злочинах.