Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави в понад 30 мільйонів гривень. Прокуратура оскаржить це рішення.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

На Кириленка накладуть відповідні процесуальні обовʼязки, він також носитиме електронний браслет. Натомість суд відхилив клопотання детективів НАБУ про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Запобіжний захід Кириленку не могли обрати майже два тижні — з 15 серпня засідання переносили тричі.

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, у 2020—2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької обласної державної адміністрації, набув 21 обʼєкт нерухомого майна та люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини. Загальна вартість майна — 61,7 мільйона гривень, водночас законні доходи чиновника та його родини суттєво менші.

Приводом для розслідування САП і НАБУ стало журналістське розслідування «Радіо Свобода». Видання в березні 2024 року писало, що САП і НАБУ розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» і «декларування недостовірної інформації».