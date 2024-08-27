Кінь впав під час роботи — зоозахисники наполягають на забороні каретного бізнесу у Львові

У Львові 26 серпня впав і не міг підвестися кінь, якого використовували в каретному бізнесі.

Відео інциденту опублікували в одному з місцевих каналів у Facebook. Його авторка зазначила, що коней експлуатують на сонці без води.

Команда «Каретного двору» відреагувала на інцидент у коментарях до відео — каже, що кінь Луна впав, бо заплутався в упряжі, а на відео тварину з неї звільняють.

Команда відкинула заперечення про втому коня, наголосивши, що чергують всі пʼять пар тварин «Каретного двору», щоб кожна з них мала достатньо відпочинку.

Зоозахисна організація UAnimals підготувала заяву до поліції про жорстоке поводження з тваринами, а також звернулася до Львівської міськради та до мера Львова Андрія Садового з проханням обмежити каретний бізнес у місті взагалі.

«Не коментуємо, бо працюємо над цим. Рішення буде сьогодні. І воно буде справедливим», — написав міський голова Львова в X.

У коментарі «Бабелю» зоорганізація розповіла, що правоохоронні органи ще не відреагували на звернення, на це потрібен час.

Після розголосу ситуації до UAnimals звернувся перший заступник міського голови Андрій Москаленко з пропозицією зустрітися «для випрацювання спільного рішення цієї ситуації».