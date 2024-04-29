Уряд відхилив ідею створення зоополіції для захисту тварин

В уряді України вважають недоцільним створення в органах Національної поліції окремих підрозділів із захисту тварин від жорстокого поводження.

Про це йдеться у відповіді премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на відповідну петицію на сайті Кабміну.

В уряді пояснили, що до повноважень Нацполіції дійсно входить реагування на заяви та повідомлення про правопорушення, повʼязані з жорстоким поводженням з тваринами. Зокрема, правоохоронці можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення або ж відкрити кримінальне провадження.

Однак чинне законодавство не наділяє Національну поліцію повноваженнями на превентивну та наглядову діяльність за тим, як громадяни дотримуються правил та умов утримання тварин у домашніх умовах, йдеться у відповіді на петицію.

Крім того наголошується, що наразі органи та підрозділи поліції беруть активну участь в обороні України, що є першочерговим пріоритетом у діяльності органів сектора безпеки й оборони.

Також у відповіді зазначили, що за статистикою кількість правопорушень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження становить малий відсоток від усіх злочинів.

Зокрема, протягом 2023 року поліцейські виявили понад 4,8 мільйона адміністративних правопорушень, з яких лише 0,1% стосувалися відповідної сфери, а з 369 тисяч кримінальних правопорушень лише 0,05% стосувалися сфери захисту тварин.

«Вважаємо, що на сьогодні створення окремих підрозділів із захисту тварин від жорстокого поводження в органах Національної поліції є недоцільним. МВС та Національна поліція, враховуючи актуальність питання охорони та захисту тварин від жорстокого поводження, систематично вживають заходів щодо підвищення рівня знань поліцейських у цій сфері», — підсумували у відповіді.