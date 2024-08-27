Шмигаль: У держбюджеті на наступний рік на цивільні потреби бракує $15 мільярдів

На наступний рік Україні бракує $35 мільярдів, щоб закрити цивільні видатки держбюджету. Уряд вже знає, де знайти $20 мільярдів, решта — $15 мільярдів — поки що залишається непокритою.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Україна зможе покрити $20 мільярдів дефіциту за рахунок міжнародної програми Ukraine Facility та допомоги від Міжнародного валютного фонду.

«Ми розуміємо, що доведеться шукати або у внутрішніх джерелах, або в конфіскованих з російських активів $50 мільярдів, або доопрацювати наші кроки з партнерами, щоб нас підтримали в цій сумі», — заявив Шмигаль.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що зараз влада дискутує над питанням додаткових надходжень до бюджету і як зробити його максимально ефективним.

«Це буде складний процес, будуть важкі рішення. Я переконаний, що ми знайдемо спільні рішення», — заявив Стефанчук.