Шмигаль: У держбюджеті на наступний рік на цивільні потреби бракує $15 мільярдів

На наступний рік Україні бракує $35 мільярдів, щоб закрити цивільні видатки держбюджету. Уряд вже знає, де знайти $20 мільярдів, решта — $15 мільярдів — поки що залишається непокритою.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність».
Україна зможе покрити $20 мільярдів дефіциту за рахунок міжнародної програми Ukraine Facility та допомоги від Міжнародного валютного фонду.
«Ми розуміємо, що доведеться шукати або у внутрішніх джерелах, або в конфіскованих з російських активів $50 мільярдів, або доопрацювати наші кроки з партнерами, щоб нас підтримали в цій сумі», — заявив Шмигаль.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що зараз влада дискутує над питанням додаткових надходжень до бюджету і як зробити його максимально ефективним.
«Це буде складний процес, будуть важкі рішення. Я переконаний, що ми знайдемо спільні рішення», — заявив Стефанчук.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії всі власні надходження українського держбюджету йдуть на фінансування оборони — такі видатки займають приблизно половину бюджету. Усі цивільні видатки держбюджету Україна фінансує за рахунок іноземної фінансової допомоги.