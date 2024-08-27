На Полтавщині в лікарні померли три людини, постраждалі від атаки 26 серпня

У лікарні на Полтавщині померли троє людей, які постраждалі від масованої російської атаки 26 серпня.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За життя ще двох людей лікарі продовжують боротися.

Учора росіяни поцілили по промисловому обʼєкті на Полтавщині — було відомо про пʼятьох постраждалих, інших деталей обстрілу не повідомляли. Також уламки дрона пошкодили приватний будинок у Лубенському районі — там постраждала жінка.