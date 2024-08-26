Семеро людей загинули та 47 постраждали в сьогоднішній атаці РФ по Україні

Росія вбила сімох людей у сьогоднішній масованій атаці по Україні, з них двоє померли в лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Також постраждало 47 людей, у тому числі четверо дітей 2014, 2017 та 2024 років народження.

ДСНС завершила роботи на всіх місцях ударів, в тому числі й демонтаж аварійних будівельних конструкцій пошкодженого пʼятиповерхового житлового будинку в Луцьку. Рятувальники ліквідували 22 пожежі, врятували двох людей.