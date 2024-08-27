Politico: Україна дасть США список цілей у Росії, які хоче вразити далекобійною зброєю

Україна представить Адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території Росії, по яких вона могла б вдарити американською далекобійною зброєю. Це остання спроба переконати Вашингтон зняти обмеження.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Хоч Україна надала США список деяких потенційних цілей у Росії ще раніше, цей буде детальнішим. За словами трьох співрозмовників видання, міністр оборони України Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак цього тижня відвідають Вашингтон і подадуть новий список американській стороні.

США вже кілька місяців вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

Однак Київ визначив кілька важливих цілей, які Україна зможе вразити за допомогою американських ракет. Тож сподіваються, що новий список цілей змусить президента Байдена змінити свою думку.

Україна наполягає, що зняття всіх обмежень є необхідним, бо це дасть військовим більшу свободу для боротьби з Росією в межах її кордонів. Однак високопосадовці США побоюються, що зняття обмежень призведе до ескалації та спровокує РФ на ще більш агресивні атаки на Україну.

Неназвані українські законодавці та посадовці кажуть, що бачать ознаки того, що дехто в адміністрації Байдена розглядає можливість зняти обмеження найближчими днями. Депутат від Демократичної партії також сказав Politico, що США розглядають запит Києва. Офіційно Білий дім не заявляв про зміну своєї політики.

Президент України Володимир Зеленський після найбільшої повітряної атаки Росії 26 серпня заявив, що союзники України мають зняти всі обмеження на використання зброї.