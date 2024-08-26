«Багато пошкоджень в енергетиці». Зеленський — про ранкову ракетну атаку

Росія зранку 26 серпня запустила по Україні понад сто ракет різних типів і майже сотню дронів Shahed. Це був один з найбільших комбінованих ударів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росіяни цілились по критичній та цивільній інфраструктурі в більшості регіонів України. Є загиблі та десятки поранених — їм надають допомогу.

«Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо», — наголосив Зеленський.

Також президент наголосив на важливості ППО і важливості ухвалити рішення спільно із союзниками збивати російські ракети та дрони. Адже під час сьогоднішньої атаки росіяни цілили по обʼєктах на Волині, Львівщині, Франківщині та в інших західних областях.

«У різних наших регіонах України ми змогли б зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППО», — каже президент.

Зеленський каже, що союзники мають дозволити бити далекобійною зброєю по Росії.

«Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і «шахеди», і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція та інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення», — каже він.