Канада введе 100% мита на китайські електромобілі

Канада слідом за США і Європейським Союзом введе 100% мита на імпорт китайських електромобілів і 25% на китайські сталь та алюміній.

Про це пише Reuters.

Мита поширюються на всі електромобілі, що поставляються з Китаю, включно з електромобілями Tesla, які виробляються на заводі в Шанхаї. Імовірно, через мита Tesla змінить логістику та експортуватиме автомобілі до Канади зі США.

Нові мита почнуть діяти з 1 жовтня. Усе через різке зростання імпорту китайських електромобілів до країни, що вважають несправедливою конкуренцією. Премʼєр Канади Джастін Трюдо зазначив, що це навмисна політика Китаю щодо надлишкового виробництва.

За словами Трюдо, Канада і далі співпрацюватиме із союзниками, щоб споживачі в усьому світі не страждали через «неринкову практику Китаю». Також країна може ввести мита на чипи та сонячні батареї китайського виробництва, однак деталей щодо цього не уточнююють.

Посольство Китаю в Канаді назвало цей крок «протекціоністським» і «політичним», додавши, що Канада проігнорувала правила Світової організації торгівлі (СОТ). У заяві зазначили, що введення мита підірве звичну економічну та торгову співпрацю між країнами і зашкодить канадським споживачам і підприємствам.

Китай — другий за величиною торговий партнер Канади, хоча значно відстає від США.