Ексдепутата Сольвара вже вдруге засудили до вʼязниці за махінації з житлом

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала винним колишнього народного депутата Руслана Сольвара в незаконному отриманні компенсації за житло, попри наявність власної квартири в Києві.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

САП не вказує імені фігуранта справи, але з її деталей зрозуміло, що мова саме про Сольвара.

Апеляція скасувала попереднє рішення ВАКС від 14 червня 2021 року про визнання Сольвара невинуватим і ухвалила новий вирок: винний за ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання службовим становищем.

Екснардепа засудили до трьох років позбавлення волі, заборонили обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) на один рік та оштрафували на 8 500 гривень.

Ухвала набирає сили з моменту проголошення, її можна оскаржити в касаційному порядку до Верховного суду протягом трьох місяців.