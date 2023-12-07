Верховний суд скасував тюремний вирок екснардепу Сольвару

Верховний суд скасував тюремний вирок екснардепу від БПП Руслану Сольвару і відправив справу на новий розгляд.
Про це пише Центр протидії корупції з посиланням на судове рішення в Єдиному реєстрі судових справ.
Таке рішення ухвалила Обʼєднана палата Касаційного кримінального суду Верховного суду. Вказується, що НАБУ і САП висунули Сольвару обвинувачення у зловживанні владою, а не у зловживанні службовим становищем. Тому справу треба повторно розглянути.
Строк давності в цій справі спливає у 2027 році.
- Руслана Сольвара звинуватили в тому, що він отримував компенсацію від держави за оренду житла в готелі «Київ» для народних депутатів, хоча мав житло в Києві. Номер у готелі він отримав у 2014 році та лише у 2018-му, після розголосу в медіа, Сольвар відмовився від компенсації. За чотири роки він отримав понад 360 тисяч гривень. У червні 2021 року ВАКС вирішив виправдати колишнього нардепа за цією справою, але прокурори не погодилися з цим і подали апеляцію, пізніше ВАКС засудив екснардепа до трьох років вʼязниці.