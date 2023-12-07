Верховний суд скасував тюремний вирок екснардепу Сольвару

​Верховний суд скасував тюремний вирок екснардепу від БПП Руслану Сольвару і відправив справу на новий розгляд.

Про це пише Центр протидії корупції з посиланням на судове рішення в Єдиному реєстрі судових справ.

Таке рішення ухвалила Обʼєднана палата Касаційного кримінального суду Верховного суду. Вказується, що НАБУ і САП висунули Сольвару обвинувачення у зловживанні владою, а не у зловживанні службовим становищем. Тому справу треба повторно розглянути.

Строк давності в цій справі спливає у 2027 році.