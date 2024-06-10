Розгляд справи екснардепа Сольвара планують зупинити через його мобілізацію до ЗСУ

Суд розглядатиме клопотання про зупинення судового провадження щодо екснардепа Руслана Сольвара, обвинуваченого в незаконному отриманні компенсації за житло, через його мобілізацію до лав ЗСУ.
Про це пише Transparency International Ukraine.
Апеляційна палата ВАКС відклала розгляд клопотання до 26 червня. Це зробили для того, аби розглянути деталі щодо мобілізації Сольвара до українського війська.
Як стверджував захисник на судовому засіданні, Сольвар отримав повістку на вулиці, щойно вийшовши з лікарні. Оскільки він лейтенант запасу, його начебто одразу відправили на фронт.
Чимало засідань у справі Сольвара відкладали через хворобу екснардепа та його вкрай важкий стан здоров’я, а причиною перенесення засідання 24 травня взагалі стала госпіталізація Сольвара.
До вироку в його справі залишалося лише останнє слово обвинуваченого.
Раніше сторона захисту пропонувала прокурору укласти угоду про визнання винуватості, проте домовленості досягнуто не було.
- Сольвара звинувачують у тому, що він отримував компенсацію від держави за оренду житла в готелі «Київ», як народний депутат, хоча мав житло в Києві. Номер у готелі він отримав у 2014 році та лише у 2018-му, після розголосу в медіа, Сольвар відмовився від компенсації. За чотири роки він отримав понад 360 тисяч гривень.
- У червні 2021 року ВАКС вирішив виправдати колишнього нардепа за цією справою, але прокурори не погодилися із цим і подали апеляцію. У вересні 2022-го ВАКС засудив екснардепа до трьох років вʼязниці, проте вже в грудні наступного року тюремний термін скасували й відправили справу на новий розгляд.