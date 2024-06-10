Розгляд справи екснардепа Сольвара планують зупинити через його мобілізацію до ЗСУ

Суд розглядатиме клопотання про зупинення судового провадження щодо екснардепа Руслана Сольвара, обвинуваченого в незаконному отриманні компенсації за житло, через його мобілізацію до лав ЗСУ.

Про це пише Transparency International Ukraine.

Апеляційна палата ВАКС відклала розгляд клопотання до 26 червня. Це зробили для того, аби розглянути деталі щодо мобілізації Сольвара до українського війська.

Як стверджував захисник на судовому засіданні, Сольвар отримав повістку на вулиці, щойно вийшовши з лікарні. Оскільки він лейтенант запасу, його начебто одразу відправили на фронт.

Чимало засідань у справі Сольвара відкладали через хворобу екснардепа та його вкрай важкий стан здоров’я, а причиною перенесення засідання 24 травня взагалі стала госпіталізація Сольвара.

До вироку в його справі залишалося лише останнє слово обвинуваченого.

Раніше сторона захисту пропонувала прокурору укласти угоду про визнання винуватості, проте домовленості досягнуто не було.