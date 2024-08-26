Iʼm Fine: Україна презентувала інсталяцію з артефактів війни на фестивалі Burning Man

Цьогоріч на фестивалі Burning Man українська команда представить інсталяцію під назвою I’m Fine (у перекладі з англійської — «Я в порядку»). Її створили з поверхонь, пошкоджених російськими ракетами, снарядами та кулями.

Про це повідомив ініціатор проєкту і засновник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Інсталяція складається з різних елементів, зокрема розстріляних і порваних уламками знаків «Пішохідний перехід» — усього їх 12. Вони символізують людей, яких російські війсткові вбили, коли ті переходили дорогу.

Також митці використали два знаки «Діти» — один з них зняли біля зруйнованої вщент школи на Херсонщині.

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У роботі є шматок Херсонського торговельного центру, уламки парканів, хвірток, сонячних панелей, трансформаторів, спортивних і дитячих майданчиків.

Українська команда використала дорожні знаки з назвами населених пунктів, кожен з них — фактично музейний експонат. Бо, наприклад, у Херсоні було всього три такі великі знаки.

Дейнега зазначив, що цьогорічний артобʼєкт символізує те, що попри всі ракетні обстріли та атаки російської армії українці навчилися «бути сильними й святкувати життя». Тому вони справді в нормі, але ця реальність «страшніша за нічні жахіття».

Ініціатор проєкту наголосив, що задумка української команди спрацювала — її почують «десятки тисяч людей».

«Один американець сказав, що в нашій інсталяції стільки горя і смерті, що це важко витримати, і заплакав. Інший сказав, що в ній багато сили, бо якби ми були жертвами, а не воїнами, ми б її сюди не привезли», — написав Дейнега.

Минулого року на Burning Man Україна представила артобʼєкт The Hedgehog Temple (у перекладі «Храм їжака»), у формі величезного їжака, зробленого з протитанкових їжаків — одного із символів оборони України під час повномасштабної війни.

Burning Man — щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва. Проходить з 1986 року в пустелі Блек-Рок у штаті Невада. У межах фестивалю в пустелі встановлюють різні артобʼєкти, а наприкінці організатори заходу за традицією спалюють гігантську деревʼяну людську фігуру.

Авторка: Ірина Перепечко