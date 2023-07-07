На фестивалі Burning Man Україна представить військовий меморіал із протитанкових їжаків

Цьогоріч на фестивалі Burning Man українська команда представить військовий меморіал The Hedgehog Temple (у перекладі «Храм їжака»). Це арт-обʼєкт у формі величезного їжака, зробленого з протитанкових їжаків — одного із символів оборони України під час повномасштабної війни.

Про це написав голова «Спільноти бьорнерів України» Ярослав Корець.

Грантові гроші на реалізацію команда отримала від організаторів фестивалю.

Семиметровий «Храм їжака» зроблено зі ржавого металу, а його «живіт» наповнить сотня протитанкових їжаків — на них розмістять історії загиблих воїнів, героїв і «просто друзів чи близьких, яких забрала війна». Каркас інсталяції накриють військовою піксельною сіткою.

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«Військовий меморіал The Hedgehog Temple присвячений українцям, які вже ніколи не зможуть поїхати на Burning Man, бо їх забрала війна…» — зазначив Корець.

Усі охочі можуть надіслати Ярославу історії своїх загиблих на війні близьких, їхній одяг, шеврони, прикраси чи будь-що, щоб це розмістили на протитанкових їжаках усередині The Hedgehog Temple.