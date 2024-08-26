Дрони атакували місто Енгельс у Росії — там розташований аеродром

Уночі дрони атакували міста Саратов та Енгельс у Росії, де розташований російський аеродром «Енгельс-2». Там базуються бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 МС.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що уламки дрона влучили в найвищу багатоповерхівку Саратова — там постраждала жінка. Російське видання Astra пише, що безпілотник влучив у будинок у житловому комплексі Volga Sky — приблизно за 12 кілометрів і 22 хвилини їзди від військового аеродрому в Енгельсі.

В Енгельсі уламки дрона також влучили в будинок у житловому комплексі «Енгельс-Сіті 4». Від цього комплексу до військового аеродрому «Енгельс-2» — 4 кілометри та 9 хвилин їзди, пишуть російські медіа.

Жителі Енгельса звули звуки стрілянини зранку. Про можливі пошкодження аеродрому не повідомляли.

Міноборони Росії звітує про нібито збиття девʼяти дронів у Саратовській області.