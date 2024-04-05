Джерела «Бабеля»: На аеродромі «Енгельс-2» дрони пошкодили три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Нічна атака дронів пошкодила щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на російському аеродромі «Енгельс-2», повідомили джерела «Бабеля» у спецслужбах. Ці літаки запускають по Україні крилаті ракети Х-101 та Х-555.

Загалом в ніч на 5 квітня українські дрони атакували військові аеродроми в Єйську, Курську, Енгельсі та авіабазу «Морозовськ» у Ростовській області.

За даними «Армія TV» на «Морозовську» базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М і Су-34, що атакують позиції ЗСУ і прифронтові міста керованими авіабомбами (КАБ). Там, за даними Служби безпеки України, знищені щонайменше 6 літаків, ще 8 суттєво пошкоджені. Є дані про майже 20 загиблих і поранених російських військових.

Інформація про наслідки ударів по аеродрому в Курську уточнюється.

Як передає «Суспільне» з посиланням на джерела, в Єйську серйозні пошкодження у двох Су-25, четверо військовослужбовців рф загинули.

Видання «Схеми» опублікувало супутникові знімки цих аеродромів за день до атаки. Сумарно на них стояли понад 40 літаків. В Енгельсі — три Ту-160, пʼять Ту-95, по одному Ту-22 та Іл-76. У Єйську — 10 тренувально-бойових літаків Л-39, пʼять транспортних літаків Ан-26 і по одному Ан-74 та Ан-12, чотири винищувачі типу Су-27, чотири Су-25, один Су-30, а також гелікоптери Ка-27, один Мі-8 і два навчально-тренувальні літаки Ту-134УБЛ. У «Морозовську» було 29 винищувачів різних типів, переважно Су-34.