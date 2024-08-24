Астронавти NASA, які застрягли на Міжнародній космічній станції, повернуться на Землю у 2025 році

Астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, які змушені залишатися на Міжнародній космічній станції через проблеми з кораблем Boeing Starliner, повернуться на Землю лише в лютому 2025 року. Спочатку їхня космічна місія мала тривати всього 8 днів.

Про це повідомив голова NASA Білл Нельсон.

Астронавтів повернуть на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon, який у вересні полетить до МКС у рамках місії з ротації астронавтів. Два з чотирьох місць на Crew Dragon залишаться вільними для Вілмора і Вільямс. Корабель Starliner повернуть на Землю без екіпажу.

«Космічні польоти ризиковані, навіть у найбільш безпечних і буденних випадках. Випробувальний політ за своєю природою не є ані безпечним, ані буденним. Рішення залишити Баррі та Суні на борту Міжнародної космічної станції та повернути Boeing Starliner додому без екіпажу — це відданість безпеці», — сказав Білл Нельсон.

Баррі Вілмор і Суні Вільямс. NASA

Космічний корабель Boeing Starliner вирушив у свою першу місію з астронавтами до Міжнародної космічної станції 5 червня — це вдалося з третьої спроби. Очікувалося, що апарат з командою повернеться на Землю вже за вісім днів після стикування зі станцією, але під час польоту виникла проблема з двигунами. Через це повернення екіпажу на Starliner вважали небезпечним.

Першу проблему Starliner виявили ще на Землі перед стартом — стався витік гелію в руховій установці системи орієнтації космічного корабля. Витік відбувався через клапан, що контролює тиск у паливному баку. Під час польоту такий самий витік стався ще в пʼяти з 28 двигунів.