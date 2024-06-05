Уперше у своїй історії Boeing запустила на МКС астронавтів — це вдалося з третього разу

Аерокосмічна корпорація Boeing уперше у своїй історії запустила астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) на Boeing Starliner. У місії беруть участь два астронавти-ветерани NASA Баррі Вілмор і Суні Вільямс.

Boeing Starliner злетів у космос зі стартового комплексу на станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді (США).

Starliner прямує до Міжнародної космічної станції, де Вілмор і Вільямс проведуть приблизно вісім днів, піддаючи космічний корабель серії випробувань, щоб отримати сертифікат для польотів астронавтів NASA у довготривалих місіях до та з МКС.

Бутч Вілмор ліворуч і Суні Вільямс праворуч. Getty Images

Цей запуск космічного корабля став третьою спробою. Перша відбулася 6 травня, друга — 1 червня. Обидві не вдалися через технічні несправності.

Компанія Boeing сподівається, що зможе конкурувати з пропозиціями комерційних місій від SpaceX, яка роками домінує в галузі приватних космічних польотів.