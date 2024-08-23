Латвія передасть Україні свою найбільшу партію дронів

Латвія підготувала 1 400 дронів для відправки в Україну. Це найбільша одноразова поставка безпілотників від балтійської країни.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Ця поставка буде фінальною — Міністерство оборони Латвії завершило раніше анонсовану закупівлю понад 2 500 безпілотників від місцевих виробників для України.

Спрудс наголосив, що загалом Латвія передала в Україну 3 000 бойових дронів різних типів та характеристик у рамках Коаліції дронів, яку вона очолює.

На початку липня Міноборони Латвії оголосило, що Україні передадуть понад 2 500 бойових дронів різних типів вартістю €4 млн. Усі ці БпЛА виготовили 7 латвійських компаній. Перша партія з 300 дронів надійшла за кілька днів після оголошення, а решта прибувала поступово.

Протягом цього року Латвія інвестує в Коаліцію безпілотників для України €20 мільйонів, з яких понад €10 мільйонів — на закупівлю дронів у латвійських компаній.

Коаліція дронів для України стартувала 17 лютого 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія. Також до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Канада і Нідерланди — загалом у коаліції вже 14 країн.

Авторка: Ірина Перепечко