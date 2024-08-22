Роналду встановив новий світовий рекорд — цього разу на YouTube

Португальський футболіст Кріштіану Роналду 8 липня створив канал на YouTube та менш ніж за 90 хвилин набрав мільйон підписників, необхідних, щоб отримати «золоту кнопку». Футболіст забрав нагороду 21 серпня.

Про це Роналду повідомив на сторінці в Instagram.

Американський спортивний телеканал ESPN пише, що футболіст встановив світовий рекорд — найшвидше набрав мільйонну аудиторію в YouTube. Із цим його офіційно привітала платформа.

Футболіст створив канал ще 8 липня, але відео почав публікувати лише 21 серпня — за останню добу має понад 40 мільйонів переглядів. З моменту створення каналу на нього поступово підписувалися користувачі, а з початку публікації відео стрімко аудиторія зросла на 10 мільйонів, що підписники відзначають у коментарях.

Станом на 22 липня у футболіста понад 20 мільйонів фоловерів — і люди продовжують підписуватися.

Також Роналду має найпопулярніший акаунт в Instagram — за ним стежать 636 мільйонів користувачів.

Авторка: Ірина Перепечко