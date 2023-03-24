Кріштіану Роналду встановив два світові рекорди

Португальський футболіст Кріштіану Роналду став рекордсменом у двох номінаціях: рекордна кількість ігор за національну збірну та голів в офіційних матчах національних команд.

Про це повідомляє UEFA.

Футболіст поставив два світові рекорди за один матч між Португалією та Ліхтенштейном під час відбірного турніру «Євро-2024». Він зіграв за національну команду 197 разів, перевершивши попередній рекорд від кувейтського футболіста Бадери аль-Мутави, який виступав за збірну 196 разів.

До того ж Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив 100 голів під час офіційних матчів національних команд. Спочатку він забив гол у ворота Ліхтенштейну з пенальті, а потім — зі штрафного. Результат гри — 4:0 на користь Португалії.