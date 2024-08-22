Фінляндія припиняє участь у неформальних зустрічах ЄС під головуванням Угорщини

Фінляндія тимчасово не братиме участі в неформальних міністерських зустрічах під головуванням Угорщини в Європейському Союзі. Це не вплине на її підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба фінського уряду.

Таке рішення означає, що Фінляндія буде представлена на офіційному рівні, проте її міністрів та політичних секретарів не буде на неформальних зустрічах — країна направлятиме офіційне представництво. Хто входитиме в таке представництво, у пресслужбі не уточнюють.

Наступного тижня у Брюсселі відбудуться дві неформальні зустрічі: премʼєр-міністрів країн ЄС та міністрів оборони. Обидві стосуватимуться підтримки України з боку Європейського Союзу.

Попри відсутність міністрів Фінляндії на зустрічах, країна й надалі просуватиме військову підтримки України, зокрема за рахунок доходів від заморожених активів Росії, які заблоковані в європейських банках і депозитаріях.

З 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Раді Євросоюзу. Протягом угорського головування заплановані близько 230 заходів, зокрема 16 неформальних зустрічей на рівні міністрів, а також неформальний саміт лідерів ЄС та саміт європейської політичної спільноти в Угорщині.

Авторка: Ірина Перепечко