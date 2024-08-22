Священник-ювелір УПЦ МП отримав підозру. Його клієнти — російські церковники

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру клірику Української православної церкви Московського патріархату з Луганщини Сергію Гутенку. Він мав ювелірну компанію, постійним клієнтом якої була Російська православна церква, окупаційні угруповання РФ та Федеральної служби безпеки Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що після окупації частини Луганської області Гутенко одним із перших перереєстрував свою ювелірну компанію відповідно до вимог законодавства Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ священник розширив продаж ювелірної продукції в Росії та на всіх тимчасово окупованих територіях України.

Фігурант справи постачав ювелірні вироби для особистих колекцій російських священників та приміщень єпархій РПЦ. Він також виготовляв відзнаки для представників окупаційної влади та ФСБ.

СБУ встановила, що Гутенко регулярно сплачує податки ватажку тимчасово окупованих Росією територій Луганщини Леоніду Пасічнику.

Фігуранта справи підозрюють у колабораційній діяльності. (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.