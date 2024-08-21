Атака росіян по Тернополю: у місті досі підвищений вміст хлору та соляної кислоти в повітрі через пожежу

У Тернополі на другий день після російської атаки й масштабної пожежі фіксують підвищений вміст хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі.

Про це повідомив Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зокрема, у мікрорайоні Новий Світ в повітрі фіксували 0,52 мг/м³ соляної кислоти при нормі — 0,2 мг/м³.

На вулиці Білецькій хлор становив 0,6 мг/м³ при нормі — 0,1 мг/м³; соляна кислота — 0,52 мг/м³ при нормі — 0,2 мг/м³.

На вулиці Обʼїзній хлор становив — 0,3 мг/м³ при нормі — 0,1 мг/м3; соляна кислота — 0,21 мг/м³ при нормі — 0,2 мг/м³.